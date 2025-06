Milieubeweging: geen geitenpaadjes meer, Schiphol moet krimpen

DEN HAAG (ANP) - Nu de rechter de natuurvergunning van Schiphol heeft vernietigd, moet de regering stoppen met zoeken naar "geitenpaadjes" en het aantal vluchten "in overeenstemming brengen met de grenzen van stikstof, natuur, geluid en klimaat". Dat zeggen Mobilisation for the Environment (MOB), Milieudefensie en Greenpeace in reactie op de uitspraak.

"Vast staat dat de natuurcrisis, de klimaatcrisis en de wooncrisis gebaat zijn bij minder Schiphol. Uit deze uitspraak blijkt wederom dat het huidige aantal vliegbewegingen niet te handhaven is. Een grotere krimp van Schiphol is dus noodzakelijk", stellen de organisaties. Ze stellen voor om het aantal overstappers op Schiphol te verminderen. Die dragen "niets bij aan de Nederlandse economie", klinkt het. "Een flinke krimp van Schiphol kan door minder vluchten toe te staan die vrijwel alleen gevuld worden met omvliegers."

Verder stellen de organisaties voor nachtvluchten te verbieden. Zo vermindert ook de geluidsoverlast.