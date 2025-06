Oppositie wil duidelijkheid over samenwerking van VVD met PVV

DEN HAAG (ANP) - Oppositiepartijen willen dat VVD-leider Dilan Yeşilgöz duidelijkheid geeft op de vraag of haar partij opnieuw zou samenwerken met de PVV. GroenLinks-PvdA, D66 en ChristenUnie hebben hierop aangedrongen in het debat over de kabinetsval, maar Yeşilgöz zei dat ze pas later een beslissing neemt.

"Ik vind het een heel zwaar besluit", aldus Yeşilgöz. "Ik zit sinds 24 uur in deze situatie. Dat is de reden waarom ik iets meer tijd nodig heb." Op de vraag van D66'er Rob Jetten wat de doorslag zou geven in dit besluit, zei ze: "Het is niet één ding."

Mirjam Bikker (ChristenUnie) vroeg Yeşilgöz te reageren op de stelling "dit gepruts nooit weer". Een faire en terechte vraag, vond Yeşilgöz. "Ik heb daar vandaag nog niet het antwoord op."