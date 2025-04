Trump wil onderhandelen als landen iets 'fenomenaals' bieden

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump staat open voor onderhandelingen over het verlagen van de importheffingen die de Verenigde Staten aan andere landen opleggen. Die landen moeten de VS dan wel iets "fenomenaals" bieden, zei hij tegen journalisten aan boord van het presidentiële vliegtuig Air Force One.

"De tarieven geven ons grote onderhandelingskracht", aldus Trump, die opmerkte dat "elk land ons heeft gebeld". Gevraagd of dat betekende dat hij overwoog toe te geven, zei Trump "dat hangt ervan af". "Zolang ze ons iets goeds geven", voegde hij toe.

Trump ging ook in op de economische gevolgen. "Ik denk dat onze markten zullen boomen. Je moet het een kans geven", zei hij. "Je moet het een beetje tijd geven."

Trump wees op een daling van de energieprijzen en de rentes op Amerikaanse tienjarige staatsobligaties, en presenteerde die als positief. "Een ding dat ik leuk vind, is dat de rente daalt."