Opnieuw fors meer auto's gestolen in 2025

APELDOORN (ANP) - In 2025 zijn er opnieuw fors meer personenvoertuigen gestolen, meldt Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV). De Toyota RAV4 en Kia Sportage waren in 2025 opnieuw populair bij autodieven.

In totaal werden vorig jaar in Nederland 7497 personenauto's gestolen. Dat is 12 procent meer dan in 2024. De financiële schade van de diefstallen wordt geraamd op ruim 127 miljoen euro, een stijging van 38 procent. De gemiddelde schade per gestolen personenauto is gestegen tot 17.061 euro, een toename van bijna 24 procent.

"De stijgende diefstalcijfers laten zien dat voertuigdiefstal een serieus en groeiend probleem is", zegt VbV-directeur Edwin Karelsen. Het aantal diefstallen van lichte bedrijfsauto's steeg met 6 procent tot 2055 voertuigen. Daartegenover is wel een lichte daling te zien van het aantal motor- en bromfietsdiefstallen. Het aantal diefstallen van motorfietsen daalde met 7 procent tot 1866. Bij bromfietsen nam het aantal af met 3 procent tot 10.018.