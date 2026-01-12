Poolse oud-minister van Justitie krijgt asiel in Hongarije

WARSCHAU (ANP/RTR) - De voormalige Poolse minister van Justitie Zbigniew Ziobro heeft asiel gekregen in Hongarije. Dat meldt de oud-bewindsman op X. In zijn bericht spreekt hij zijn dank uit voor de regering van de Hongaarse premier Viktor Orbán en hekelt hij die van de Poolse premier Donald Tusk vanwege de lopende onderzoeken naar hem.

Ziobro wordt in Polen verdacht van tientallen misdrijven die hij zou hebben begaan in zijn tijd als minister in de voormalige, eurokritische PiS-regering. In november werd hem daarom al zijn wettelijke onschendbaarheid afgenomen. Hem wordt onder meer deelname aan een criminele organisatie en machtsmisbruik verweten.

Ziobro stond als minister aan de wieg van de stevige hervormingen van het Poolse juridische systeem, stappen die Tusk heeft bezworen te zullen terugdraaien. Ook het EU-hof verwierp de hervorming als niet in overeenstemming met het Europees recht. Ziobro deed die juridische aantijgingen af als "afpersing" en voegde eraan toe dat Polen ook uit de EU kon stappen.