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Opnieuw langere wachtrijen op Schiphol door actie beveiligers

Economie
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 12:44
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SCHIPHOL (ANP) - Reizigers moeten woensdag rekening houden met langere wachttijden bij de security op Schiphol. Beveiligers voeren opnieuw actie voor verbeteringen op de werkvloer. Volgens een woordvoerder van de luchthaven leiden de werkonderbrekingen ertoe dat passagiers gemiddeld zo'n twintig minuten moeten wachten.
Beveiligers houden woensdag in totaal vijf werkonderbrekingen van elk een kwartier. De eerste twee daarvan waren om 10.00 uur en 12.00 uur. Er volgen nog korte stakingen om 14.00 uur, 16.00 uur en 19.00 uur.
Schiphol en de vakbonden gaan donderdag in gesprek over de werkomstandigheden van beveiligers. Eerder dit jaar ging de luchthaven van vijf naar drie beveiligingsbedrijven. Vakbonden FNV en CNV stellen dat beveiligers sindsdien te maken hebben met grote problemen, zoals een hogere werkdruk.
Dinsdag waren er ook drie werkonderbrekingen op de luchthaven. Volgens Schiphol zorgde dat voor vergelijkbare wachttijden. CNV stelt dat het woensdag drukker is op de luchthaven.
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