Vreemdgaan verhoogt kans op hartinfarct tijdens seks: ‘Stress en spanning spelen grote rol’

Wie vreemdgaat, loopt mogelijk een groter risico op een hartinfarct tijdens de seks . Niet omdat seks op zichzelf zo gevaarlijk is, maar omdat bij een geheime ontmoeting vaak meerdere risicofactoren samenkomen: adrenaline, stress, alcohol, weinig slaap en een lichamelijke inspanning die soms intensiever is dan iemand gewend is.

Seks veroorzaakt bij gezonde mensen maar zelden een hartinfarct. Toch kan de combinatie van emotionele spanning en plotselinge fysieke inspanning bij mensen met kwetsbare kransslagaders nét het duwtje geven dat tot problemen leidt. Vooral wie al hartklachten heeft, weinig beweegt, rookt of kampt met hoge bloeddruk, diabetes of een hoog cholesterol, moet signalen van het lichaam serieus nemen.

Niet de seks, maar de omstandigheden

De opvallende waarschuwing gaat dus vooral over de context. Een geheime afspraak kan stressvol zijn: de angst om betrapt te worden, haast, een onbekende omgeving en soms een flinke dosis alcohol of stimulerende middelen. Daardoor stijgt de hartslag en bloeddruk sterker dan bij een ontspannen vrijpartij met de vaste partner.

Onderzoek waarover eerder werd bericht, suggereerde dat mensen die tijdens seks overlijden of een acute hartaanval krijgen, relatief vaak niet thuis zijn en niet bij hun vaste partner. Het blijft wel belangrijk om dat in perspectief te zien: zulke incidenten zijn uitzonderlijk.

Hoe zwaar is seks voor het hart?

Voor het lichaam is seksuele activiteit doorgaans vergelijkbaar met een stevige wandeling, tuinieren of twee trappen oplopen. Wie dat zonder pijn op de borst, ernstige kortademigheid of duizeligheid kan, kan meestal ook seks hebben zonder groot extra risico.

Ook voor veel hartpatiënten is een seksleven mogelijk. Bij een stabiele hart- en vaatziekte is het absolute risico op een hartprobleem tijdens seks volgens medische richtlijnen zeer klein. Wel is het verstandig om na een hartinfarct, een hartoperatie of nieuwe klachten eerst te overleggen met huisarts of cardioloog.

Deze signalen moet je nooit negeren

Stop direct met inspanning en bel 112 bij:

Een drukkende, knellende of brandende pijn op de borst.

Pijn die uitstraalt naar arm, kaak, rug, schouder of bovenbuik.

Plotselinge hevige kortademigheid.

Koud zweet, misselijkheid, duizeligheid of flauwvallen.

Een onrustige hartslag met duidelijke klachten.

De belangrijkste boodschap: seks is voor de meeste mensen veilig, ook op latere leeftijd. Maar wie al een verhoogd risico op hart- en vaatziekten heeft, doet er goed aan regelmatig te bewegen, niet te roken, risicofactoren te laten controleren en klachten niet weg te wuiven — ook niet als de omstandigheden spannend zijn.