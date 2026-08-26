ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vreemdgaan verhoogt kans op hartinfarct tijdens seks: ‘Stress en spanning spelen grote rol’

Liefde, relaties, geluk
door Désirée du Roy
woensdag, 26 augustus 2026 om 12:43
generated-image (1)
Wie vreemdgaat, loopt mogelijk een groter risico op een hartinfarct tijdens de seks. Niet omdat seks op zichzelf zo gevaarlijk is, maar omdat bij een geheime ontmoeting vaak meerdere risicofactoren samenkomen: adrenaline, stress, alcohol, weinig slaap en een lichamelijke inspanning die soms intensiever is dan iemand gewend is.
Seks veroorzaakt bij gezonde mensen maar zelden een hartinfarct. Toch kan de combinatie van emotionele spanning en plotselinge fysieke inspanning bij mensen met kwetsbare kransslagaders nét het duwtje geven dat tot problemen leidt. Vooral wie al hartklachten heeft, weinig beweegt, rookt of kampt met hoge bloeddruk, diabetes of een hoog cholesterol, moet signalen van het lichaam serieus nemen.

Niet de seks, maar de omstandigheden

De opvallende waarschuwing gaat dus vooral over de context. Een geheime afspraak kan stressvol zijn: de angst om betrapt te worden, haast, een onbekende omgeving en soms een flinke dosis alcohol of stimulerende middelen. Daardoor stijgt de hartslag en bloeddruk sterker dan bij een ontspannen vrijpartij met de vaste partner.
Onderzoek waarover eerder werd bericht, suggereerde dat mensen die tijdens seks overlijden of een acute hartaanval krijgen, relatief vaak niet thuis zijn en niet bij hun vaste partner. Het blijft wel belangrijk om dat in perspectief te zien: zulke incidenten zijn uitzonderlijk.

Hoe zwaar is seks voor het hart?

Voor het lichaam is seksuele activiteit doorgaans vergelijkbaar met een stevige wandeling, tuinieren of twee trappen oplopen. Wie dat zonder pijn op de borst, ernstige kortademigheid of duizeligheid kan, kan meestal ook seks hebben zonder groot extra risico.
Ook voor veel hartpatiënten is een seksleven mogelijk. Bij een stabiele hart- en vaatziekte is het absolute risico op een hartprobleem tijdens seks volgens medische richtlijnen zeer klein. Wel is het verstandig om na een hartinfarct, een hartoperatie of nieuwe klachten eerst te overleggen met huisarts of cardioloog.

Deze signalen moet je nooit negeren

Stop direct met inspanning en bel 112 bij:
  • Een drukkende, knellende of brandende pijn op de borst.
  • Pijn die uitstraalt naar arm, kaak, rug, schouder of bovenbuik.
  • Plotselinge hevige kortademigheid.
  • Koud zweet, misselijkheid, duizeligheid of flauwvallen.
  • Een onrustige hartslag met duidelijke klachten.
De belangrijkste boodschap: seks is voor de meeste mensen veilig, ook op latere leeftijd. Maar wie al een verhoogd risico op hart- en vaatziekten heeft, doet er goed aan regelmatig te bewegen, niet te roken, risicofactoren te laten controleren en klachten niet weg te wuiven — ook niet als de omstandigheden spannend zijn.

Lees ook

Bedrogen vrouw is op lange termijn beter af dan nieuwe partnerBedrogen vrouw is op lange termijn beter af dan nieuwe partner
Hier gaan mensen het vaakst vreemd – en Nederland doet meeHier gaan mensen het vaakst vreemd – en Nederland doet mee
Dit zijn de belangrijkste redenen waarom vrouwen vreemdgaan (het draait lang niet altijd om seks)Dit zijn de belangrijkste redenen waarom vrouwen vreemdgaan (het draait lang niet altijd om seks)
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2053534229

Zo moet je brood dus níet invriezen: acht fouten die de meesten van ons maken

235801325_m

Als de wereld vergaat, is dit volgens wetenschappers de veiligste plek op aarde

b0541b4c-bf44-4d27-83c6-f45a317f3b80

Valse erfenisbrief op de mat: senioren verliezen geld én paspoort aan sluwe oplichters

Scherm­afbeelding 2026-08-26 om 06.39.19

Brand in ziekenhuis Islamabad: vijftien pasgeboren baby’s komen om het leven

shutterstock_2500952647

Ondernemers frauderen massaal met exportsubsidies. Staat voor honderden miljoenen het schip in.

timothy-portrait-694a6a7140b0d

Terwijl Timothy van B&B Vol Liefde pronkt met kaviaar, likt Nederlands stel nog altijd hun wonden: “In zijn gladde praatjes gestonken”

Loading