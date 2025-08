Opnieuw meer gebruikte auto's verkocht in juli

BUNNIK (ANP) - Het aantal verkochte gebruikte auto's in Nederland is in juli opnieuw gestegen, melden brancheorganisatie BOVAG en dataplatform RDC. In totaal wisselden bijna 185.000 occasions van eigenaar, ruim 6 procent meer dan een jaar eerder.

De meeste daarvan, ruim 119.000, werden geleverd door autobedrijven. De verkoop van de overige gebruikte auto's vond plaats tussen particulieren onderling. Over de eerste zeven maanden van dit jaar wisselden ongeveer 1,3 miljoen occasions van eigenaar, 4,5 procent meer dan in dezelfde periode in 2024.

Volgens BOVAG en RDC stonden begin augustus ruim 394.000 occasions te koop, 20.000 meer dan vorig jaar. Bijna 278.000 daarvan zijn benzineauto's. Het aantal gebruikte elektrische auto's dat te koop staat, is in een jaar tijd flink toegenomen, van ongeveer 17.000 tot ruim 21.000.