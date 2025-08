Ook olieproducent BP blijft eigen aandelen inkopen

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Britse olie- en gasconcern BP heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de winst zien dalen. Net als andere olie- en gasbedrijven kampte de concurrent van Shell met grote schommelingen in de prijzen voor olie en gas in de afgelopen periode. Ondanks de winstdaling koopt BP in het huidige kwartaal opnieuw voor 750 miljoen dollar aan eigen aandelen in.

Shell liet vorige week al weten opnieuw voor 3,5 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen om aandeelhouders te belonen. BP boekte een winst van bijna 2,4 miljard dollar, 15 procent minder dan een jaar geleden. Het concern presteerde daarmee beter dan verwacht. Analisten rekenden op een winst van ongeveer 1,8 miljard dollar. Ook bij Shell daalde de winst minder hard dan gevreesd.

BP staat al langer onder druk van aandeelhouder Elliott om de financiële prestaties te verbeteren. De activistische investeerder, die 5 procent van de aandelen bezit, eist dat BP drastisch snijdt in de kosten en bedrijfsonderdelen afstoot om zijn toekomst als zelfstandig concern te versterken.