Kyiv: Russische raketaanval is test voor eenheid EU en NAVO

KYIV (ANP/AFP) - De nachtelijke drone- en raketaanval op Oekraïne is een "test" voor de Europese Oekraïense bondgenoten en de NAVO. Dat schrijft buitenlandminister Andri Sybiha op X. "Een aanval zo dicht bij de EU- en NAVO-grens is een bedreiging van de veiligheid op het Europese continent en een test van de trans-Atlantische gemeenschap", aldus Sybiha. Bij de aanval werd onder meer de westelijke regio Lviv geraakt, niet ver van de grens met EU-land Polen. Volgens het Kremlin was de aanval gericht tegen onder meer energie-infrastructuur en dronefabrieken.

De minister schrijft verder dat het "absurd" is dat Rusland een vermeende aanval op een buitenverblijf van president Poetin in Novgorod aanwendt als legitimatie voor aanvallen op Oekraïne. Volgens Kyiv werden daarbij vrijdag honderden drones en zeker 36 raketten ingezet. Een daarvan betrof de moderne, hypersonische Oresjnik-raket. Dat type zou naar verluidt zijn ingezet in Lviv.

Oekraïne heeft verzocht om een spoedberaad van de VN-Veiligheidsraad.