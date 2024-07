Opnieuw minder winst voor Tesla door goedkopere auto's

AUSTIN (ANP) - Tesla heeft in het tweede kwartaal van dit jaar opnieuw flink minder winst geboekt. Dat kwam onder meer doordat de elektrische autofabrikant minder omzet haalde uit de verkoop van Tesla-wagens, waarvan de prijzen zijn gedaald.

Onder de streep stond een nettoresultaat van bijna 1,5 miljard dollar, omgerekend zo'n 1,4 miljard euro. Dat was 45 procent minder dan een jaar eerder, maar wel meer dan de winst van ongeveer 1,1 miljard dollar in het eerste kwartaal.

Het Amerikaanse bedrijf zag de omzet in het tweede kwartaal van dit jaar wel stijgen. De elektrische autofabrikant profiteerde vooral van een stijging in de opbrengsten uit andere divisies dan die van zijn elektrische auto's, zoals die voor energieopslag en batterijen. Tesla boekte in de maanden april tot en met juni een omzet van 25,5 miljard dollar. Dat was 2 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Het leeuwendeel kwam voor rekening van de elektrische auto's van het merk, bijna 20 miljard dollar. Dit segment zag de opbrengsten daarentegen op jaarbasis met 7 procent dalen. Ten opzichte van de omzet in de eerste drie maanden van dit jaar was er sprake van een lichte verbetering: in de maanden januari tot en met maart ging een omzet van 17,4 miljard dollar in de boeken.