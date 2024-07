Tourwinnaar Pogacar ook de beste in Profronde Surhuisterveen

SURHUISTERVEEN (ANP) - Tourwinnaar Tadej Pogacar heeft de profronde van Surhuisterveen op zijn naam geschreven. De 25-jarige Sloveen, die afgelopen zondag voor de derde keer de Ronde van Frankrijk won, was de grote naam in het startveld van het wielercriterium in Friesland en maakte dat waar met een solozege.

Pogacar kwam met ruime voorsprong over de finish. De Belgische sprinter Jasper Philipsen, winnaar van drie etappes in de afgelopen Tour, eindigde als tweede en Wout Poels werd derde.

De Sloveen verbaasde met zijn komst naar Surhuisterveen. Hij zou er vorig jaar al rijden, maar had zich toen na de Tour afgemeld. De Tourwinnaar van UAE Team Emirates liet maandag wel weten dat hij niet meedoet aan de wegwedstrijd op de Olympische Spelen. De Sloveense bond gaf vermoeidheid op als reden.