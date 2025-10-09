Opnieuw recordresultaten voor moederbedrijf kledingketen Uniqlo

YAMAGUCHI (ANP) - Het Japanse moederbedrijf van modeketen Uniqlo heeft opnieuw flink geprofiteerd van de wereldwijde vraag naar zijn kleding. Zowel de omzet als de winst steeg flink het afgelopen boekjaar, dat eindigde op 31 augustus. De afgelopen jaren boekte het bedrijf ook al recordresultaten.

Fast Retailing rapporteerde een omzet van 3,4 biljoen yen, omgerekend ruim 19 miljard euro. Dat is een stijging van bijna 10 procent ten opzichte van het vorige boekjaar. Daarvan bleef een winst van ruim 459 miljard yen over, een toename van bijna 17 procent.

Vooral in Europa en Noord-Amerika deed Uniqlo goede zaken. In deze regio's steeg de omzet met respectievelijk 34 procent en 35 procent. Met name nieuw geopende winkels droegen bij aan dat succes, stelt Fast Retailing in een toelichting. Uniqlo telt in Nederland vijf winkels, twee in Amsterdam en in Den Haag, Rotterdam en Amstelveen.