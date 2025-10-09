ECONOMIE
Kinderen Peter R. de Vries: geen enkele straf geeft gerechtigheid

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 11:19
SCHIPHOL (ANP)
SCHIPHOL (ANP) - De kinderen van de in 2021 vermoorde Peter R. de Vries hebben donderdag op emotionele wijze het gerechtshof verteld hoe het nu met ze gaat en hoe zij het hoger beroep over de moord beleven. Kelly de Vries zei dat voor haar geen enkele uitspraak kan voelen als gerechtigheid. Zoon Royce de Vries vertelde het hof: "Het recht zal altijd tekortschieten, welke straf ook wordt opgelegd."
De voorzitter van het hof was zichtbaar geëmotioneerd. "Ik vind het heel knap hoe u dit onder woorden kunt brengen. Wat heeft die man toch veel betekend voor de rechtspraak." Hij schorste de zitting na de verhalen van de kinderen De Vries en hun moeder. "Dan kan iedereen even op adem komen."
Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam, na een optreden in RTL Boulevard. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen. Er staan negen mannen terecht voor betrokkenheid bij de moord.
