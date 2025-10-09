Makelaars willen van nieuw kabinet duidelijk en stabiel beleid

UTRECHT (ANP) - Een nieuw kabinet moet een duidelijk, consequent en jarenlang stabiel beleid voeren om het huizentekort in Nederland aan te pakken. Dit heeft Lana Goutsmits-Gerssen, de voorzitter van de vakgroep Wonen bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), gezegd. Dat zorgt er volgens haar voor dat kopers en marktpartijen weten waar ze aan toe zijn.

Ook hoopt ze dat een volgend kabinet kijkt waar het huidige beleid schuurt. "We zien de huurmarkt vastlopen en het investeringsklimaat afnemen. Laten we kijken of al die stapelende regelgeving wel het effect heeft wat we met elkaar beogen, of dat we daar niet wat aan moeten veranderen als het gaat om bouwen", zei ze bij het bekendmaken van de ontwikkelingen op de huizenmarkt in het afgelopen kwartaal.

Ze vindt dat de markt zijn werk moet kunnen blijven doen om te bouwen naar de vraag, maar dat het Rijk wel meer regie moet nemen. "Als bijvoorbeeld bij gemeentes of provincies dingen blijven liggen, moet het Rijk kunnen ingrijpen."