ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Makelaars willen van nieuw kabinet duidelijk en stabiel beleid

Economie
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 11:31
anp091025143 1
UTRECHT (ANP) - Een nieuw kabinet moet een duidelijk, consequent en jarenlang stabiel beleid voeren om het huizentekort in Nederland aan te pakken. Dit heeft Lana Goutsmits-Gerssen, de voorzitter van de vakgroep Wonen bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), gezegd. Dat zorgt er volgens haar voor dat kopers en marktpartijen weten waar ze aan toe zijn.
Ook hoopt ze dat een volgend kabinet kijkt waar het huidige beleid schuurt. "We zien de huurmarkt vastlopen en het investeringsklimaat afnemen. Laten we kijken of al die stapelende regelgeving wel het effect heeft wat we met elkaar beogen, of dat we daar niet wat aan moeten veranderen als het gaat om bouwen", zei ze bij het bekendmaken van de ontwikkelingen op de huizenmarkt in het afgelopen kwartaal.
Ze vindt dat de markt zijn werk moet kunnen blijven doen om te bouwen naar de vraag, maar dat het Rijk wel meer regie moet nemen. "Als bijvoorbeeld bij gemeentes of provincies dingen blijven liggen, moet het Rijk kunnen ingrijpen."
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 524434660

10 dingen die mannen graag horen en 10 dingen waar ze bang voor zijn

shutterstock_671483350

Als je deze dingen herkent ben je vermoedelijk sociaal minder intelligent dan je denkt

henry-perks-BJXAxQ1L7dI-unsplash

Goedkope GPS-ontvanger kan met simpele aanpassing even nauwkeurig worden als professionele apparaten

plasmoids-near-black-hole

Wetenschappers ontrafelen geheim in monsterlijk zwart gat

anp081025131 1

Nog hogere verkeersboetes vanaf 2026

kwart nederlanders kampt met slaapproblemen1566254647

Weinig slaap net zo gevaarlijk als drank

pexels-luis-sevilla-252657-34206105

Hoe kom je professioneel over?

Loading