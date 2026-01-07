Opnieuw veel uitval vluchten luchthavens Parijs door winterweer

PARIJS (ANP/AFP/DPA) - Door het winterse weer en zware sneeuwval vervallen woensdag opnieuw veel vluchten op de Parijse luchthavens Roissy-Charles de Gaulle en Orly. Volgens de Franse transportminister Philippe Tabarot zijn ongeveer honderd vluchten op Charles de Gaulle geschrapt en veertig op Orly.

Tabarot zei dat dinsdagavond al rekening werd gehouden met de nieuwe uitval van vluchten door het winterse weer. Hij hoopt dat de situatie in de middag verbetering laat zien. De minister raadt mensen in de omgeving van Parijs aan hun reizen in de ochtend uit te stellen.

Op dinsdag werden ook veel vluchten van en naar Parijs geschrapt. Ook op de luchthaven van Nantes waren veel annuleringen.