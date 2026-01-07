Nieuwe studie: intermittent fasting heeft toch weinig nut

Periodiek vasten wordt al jaren gezien als meer dan een manier om af te vallen: het zou goed zijn voor je hele gezondheid, ook als je een gezond gewicht hebt. Een nieuwe studie zet daar nu vraagtekens bij.

Intermittent fasting blijkt nauwelijks effect te hebben op belangrijke gezondheidsmarkers, zolang je niet minder calorieën binnenkrijgt. Duitse onderzoekers volgden 31 vrouwen met overgewicht of obesitas die aan periodiek vasten deden. Twee weken lang mochten ze óf tussen 08.00 en 16.00 uur eten, óf tussen 13.00 en 21.00 uur. Cruciaal detail: de deelnemers aten wat ze normaal ook zouden eten. Het aantal calorieën bleef gelijk.

Het resultaat? De vrouwen vielen wel iets af, maar de gehoopte verbeteringen in bloedsuiker, bloeddruk en cholesterol bleven uit. Dat is opvallend, omdat eerdere studies juist positieve effecten lieten zien bij vastenregimes. Volgens de onderzoekers ligt de verklaring voor de hand: het is waarschijnlijk niet de tijd waarop je eet, maar de caloriebeperking die het verschil maakt.

“In deze studie zagen we geen verbeteringen in metabole parameters na twee weken vasten”, schrijven de onderzoekers. Met andere woorden: wie net zo veel blijft eten, hoeft niet automatisch gezondheidswinst te verwachten.

Wel zagen de onderzoekers iets anders interessants gebeuren. De interne lichaamsklok van de deelnemers verschoof mee met het eetritme. Circadiane processen, die onder meer bepalen wanneer je slaperig wordt, pasten zich aan aan het tijdstip waarop gegeten werd. Dat onderstreept hoe sterk voeding samenhangt met ons biologische ritme en waarom laat eten mogelijk nadelige effecten heeft.

Volgens bioloog en voedingsdeskundige Olga Ramich is de boodschap duidelijk: “Wie wil afvallen of zijn stofwisseling wil verbeteren, moet niet alleen op de klok letten, maar ook op de energiebalans.”

Dat is vooral relevant voor mensen met insulineresistentie of (een risico op) diabetes. De onderzoekers willen daarom verder uitzoeken of timing wel een rol speelt wanneer calorieën daadwerkelijk worden beperkt. Mogelijk verschilt het optimale eetmoment ook per persoon.

Intermittent fasting blijft populair, maar deze studie nuanceert de hype. Het verkorten van je eetvenster is geen wondermiddel. Uiteindelijk lijkt de aloude waarheid nog steeds te gelden: minder calorieën binnenkrijgen is belangrijker dan wanneer je ze eet.