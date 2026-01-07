KNMI: ook code oranje in Limburg om winterweer

DE BILT (ANP) - Ook voor Limburg geeft het KNMI code oranje af om de sneeuw en de gevolgen daarvan. Tot dusver gold in de zuidelijke provincie code geel, maar vanaf 10.00 uur geldt daar net als in de rest van het land de hogere waarschuwingscode oranje.

Code oranje betekent dat er een grote kans is op gevaarlijk weer "waarbij de impact groot is met mogelijk schade, letsel of veel overlast", omschrijft het meteorologisch instituut. Boven code oranje zit nog het weeralarm, code rood.

Door de combinatie van sneeuw en wind is het zicht op veel plaatsen slecht. Ook kan het overal in het land erg glad zijn.