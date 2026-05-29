Opnieuw winst op Wall Street, Dell grote winnaar na goede cijfers

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag opnieuw met winst gesloten, waarmee de recordstanden op Wall Street verder werden aangescherpt. Computer- en serverbedrijf Dell Technologies was een opvallende winnaar dankzij kwartaalcijfers die goed werden ontvangen door beleggers.

Dell werd bijna 33 procent hoger gezet. Het bedrijf boekte afgelopen kwartaal een recordomzet dankzij de sterke vraag naar zijn producten voor kunstmatige intelligentie (AI). Het concern werd ook positiever over de jaaromzet door sterke verkopen van zijn AI-servers.

Dell won een dag eerder al bijna 4 procent na een contract van 9,7 miljard dollar van het Pentagon voor software voor het Amerikaanse leger. Concurrenten Hewlett Packard Enterprise en Super Micro Computer gingen vrijdag mee omhoog en wonnen tot bijna 13 procent.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op 51.032,46 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 7580,06 punten en de technologiebeurs Nasdaq klom 0,2 procent tot 26.972,62 punten.

De Amerikaanse hoofdgraadmeters hebben over de gehele maand mei flinke winsten op de koersenborden gezet, mede door aanhoudend optimisme over AI en de hoop op een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten.

De olieprijzen zakten vrijdag tot 1,8 procent door die hoop. Olie werd deze week ongeveer 10 procent goedkoper.

De koers van Gap dook meer dan 14 procent in het rood. De kledingverkoper, bekend van merken als Old Navy en Banana Republic, verlaagde de omzetverwachting voor het hele jaar na tegenvallende verkopen in het afgelopen kwartaal. Ook de resultaten van kledingverkoper American Eagle Outfitters vielen tegen. Dat aandeel werd bijna 12 procent lager gezet.

International Flavors & Fragrances (IFF) zakte 2,5 procent. De producent van geur- en smaakstoffen heeft een overeenkomst gesloten over de verkoop van de divisie voedingsingrediënten aan de in Amsterdam genoteerde investeerder CVC voor ongeveer 4,3 miljard dollar.