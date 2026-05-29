Scenario waarin Moerdijk blijft bestaan 'nadrukkelijker' in beeld

DEN HAAG (ANP) - Het scenario waarin Moerdijk blijft bestaan, is "nadrukkelijker" in beeld gekomen bij het kabinet. Staatssecretaris Jo-Annes de Bat (Klimaat en Groene Groei) meldt in een Kamerbrief dat hij de optie overweegt dat "een kleinere uitbreiding van het haven- en industriecluster Moerdijk wordt gerealiseerd". Als hiervoor wordt gekozen, hoeft het Noord-Brabantse dorp niet te verdwijnen om plaats te maken voor de uitbreiding van het haven- en industriegebied en grootschalige energieprojecten.

De komende tijd gaat het kabinet de opties bespreken met de gemeente, de provincie en inwoners. De CDA-bewindsman wil inwoners en ondernemers in de regio "zo spoedig mogelijk duidelijkheid geven".

Vorige week bevestigde de gemeente al dat het kabinet een minder ingrijpend scenario op tafel heeft gelegd. Daarbij werd ook gewaarschuwd voor hooggespannen verwachtingen. Want er was "geen enkele toezegging of garantie" van het Rijk. De brief maakt duidelijk dat het plan serieus wordt overwogen.