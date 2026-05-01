Oprichter modeketen Superdry schuldig bevonden aan verkrachting

GLOUCESTER (ANP) - James Holder, de medeoprichter van modeketen Superdry, is vrijdag door de rechtbank in het Britse Gloucester schuldig bevonden aan verkrachting, meldt Sky News. Volgende week wordt zijn straf bepaald door de rechtbank in Bristol.

De multimiljonair, die Superdry samen met Julian Dunkerton in 2003 oprichtte, zou de vrouw in de vroege ochtend van 7 mei 2022 hebben aangevallen na een avond stappen. Volgens hem had de vrouw hem als eerste gekust en vond hij het "duidelijk wat er zou gebeuren". De vrouw zei in de rechtszaal dat ze hem smeekte te stoppen en ontsnapte naar eigen zeggen uiteindelijk uit de slaapkamer. De jury sprak Holder vrij van aanranding met penetratie, maar achtte hem wel schuldig aan verkrachting.

In Nederland heeft Superdry ongeveer tien winkels en het merk is daarnaast bij verschillende kledingzaken te koop. Wereldwijd is de keten actief in meer dan zestig landen. Holder is al enkele jaren niet meer bij het bedrijf betrokken.