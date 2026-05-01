FNV dreigt met ov-staking in juni om onvrede over kabinetsplannen

AMSTERDAM (ANP) - De FNV is medio juni van plan te gaan staken in het openbaar vervoer. De grootste vakbond van Nederland is niet te spreken over de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Begin maart kondigde de vakbond al aan acties voor te bereiden.

"Het kabinet breekt afspraken over de AOW en wil dat mensen nóg langer doorwerken, zelfs in zware beroepen. Tegelijk wordt de WW ingekort en de WIA verslechterd. Dat betekent minder zekerheid als je je baan verliest of ziek wordt. Dit is pure afbraak van sociale zekerheid en dat pikken onze leden niet", stelt bestuurder van FNV Spoor Henri Janssen.

FNV Spoor heeft in april de achterban gevraagd hoe zij tegen de plannen van het kabinet rond sociale zekerheid aankijken. Daaruit bleek 98 procent de plannen zeer slecht te vinden en 85 procent bereid te zijn tot actie over te gaan, meldt de vakbond. "Mensen die elke dag het openbaar vervoer draaiende houden, moeten straks langer werken en krijgen minder bescherming bij pech. Dat is onnodig en oneerlijk. Als het kabinet hier niet van terugkomt, zullen wij met acties laten zien waar de grens ligt", zegt Janssen.

Acties

Na de acties in het openbaar vervoer zullen ook andere sectoren binnen de FNV in actie komen, stelt de vakbond. Ook worden verdere acties op het spoor voorbereid. "Als het kabinet na de zomer vasthoudt aan de plannen, sluit FNV verdere opschaling in het openbaar vervoer niet uit." Wanneer de staking precies plaatsvindt, is nog niet bekend.

Eerder op vrijdag sprak de nieuwe voorzitter van FNV Hans Spekman op het Museumplein in Amsterdam tijdens een demonstratie tegen het regeerakkoord. Op zijn eerste werkdag benoemde hij opnieuw dat de vakbond wil dat de plannen van tafel gaan. Volgens Spekman zit de stakingskas van FNV goed vol en kan de vakbond lang actievoeren. "Lang genoeg om het kabinet tot een ander inzicht te brengen", zei hij.