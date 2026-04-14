Staking Lufthansa groter, cabinepersoneel legt werk opnieuw neer

FRANKFURT (ANP/AFP/DPA) - De staking bij het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa breidt zich uit. Het cabinepersoneel gaat woensdag en donderdag het werk opnieuw neerleggen. Vrijdag werd ook al gestaakt door cabinewerkers bij Lufthansa. Ondertussen staken de piloten van Lufthansa voor de tweede dag op rij.

Door de pilotenstaking vervallen dinsdag opnieuw honderden vluchten. Ook de vliegers van vrachtvervoerder Lufthansa Cargo en de regionale dochter CityLine doen mee aan de actie die werd uitgeroepen door pilotenvakbond VC. Op maandag werd het werk ook al stilgelegd door piloten in een conflict over betere arbeidsvoorwaarden, met honderden geannuleerde vluchten tot gevolg.

De nieuwe actie van het cabinepersoneel deze week betekent de vijfde grote staking bij Lufthansa van dit jaar. Lufthansa heeft de stakingen onverantwoord genoemd, gezien de moeilijke situatie voor de luchtvaart door de oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen brandstofkosten.