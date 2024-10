Oprichter: TSMC voor grote uitdagingen nu vrije handel voorbij is

HSINCHU (ANP/BLOOMBERG) - Het Taiwanese TSMC, 's werelds grootste producent van geavanceerde chips voor kunstmatige intelligentie, staat voor zijn "grootste uitdagingen" op weg naar verdere groei vanwege de Amerikaanse handelsbeperkingen. Dat zei Morris Chang, oprichter van Taiwan Semiconductor Manufacturing, zaterdag.

Volgens Chang is de vrije handel in halfgeleiders, met name in de geavanceerdste chips, voorbij. "In zo'n omgeving ligt onze uitdaging in het blijven stimuleren van groei", aldus Chang. Een groot deel van TSMC's inkomsten komt van klanten als Apple en Nvidia. Het bedrijf is op zijn beurt een belangrijke klant van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML.

Het bedrijf ondervindt ook hinder van de geopolitieke spanningen tussen Taiwan en China. De hoofdkantoren van TSMC en een groot deel van zijn productiecapaciteit zijn gevestigd in Taiwan, een zelfbestuurd eiland dat China als deel van zijn grondgebied beschouwt.