Optimisme over handelsbesprekingen zet beurs Amsterdam hoger

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een aanzienlijke winst de handel uitgegaan. Ook elders in Europa eindigden de meeste graadmeters in de plus. Beleggers lijken optimistischer te worden over handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie, na een bemoedigend socialmediabericht van de Amerikaanse president Donald Trump.

Trump schreef blij te zijn dat de EU snel bijeenkomsten voor onderhandelingen over een handelsverdrag wil inplannen. Vorige week zei de president nog per 1 juni importheffingen van 50 procent te willen instellen op Europese goederen, maar dat stelde hij enkele dagen later uit tot 9 juli.

De AEX eindigde 0,6 procent hoger op 930,06 punten, waarbij chipbedrijven ASML, Besi en ASML aan kop gingen met winsten tot 1,9 procent. De MidKap won 0,9 procent tot 882,86 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt wonnen tot 0,8 procent. De beurs in Parijs eindigde een fractie lager.

NN

Uit de VS kwam ook ander voor beleggers opbeurend nieuws. Het consumentenvertrouwen in 's werelds grootste economie herstelde in mei onverwacht sterk van een dip in april, toen het nieuws over handelsspanningen zwaar op het economisch vertrouwen van huishoudens drukte.

NN zakte op het Damrak 0,3 procent. De verzekeraar hield zijn beleggersdag en kondigde aan jaarlijks voor minstens 300 miljoen euro eigen aandelen te willen inkopen, wat gunstig is voor de waarde van de overgebleven stukken. NN mikt ook op een hogere kapitaalaanwas, vrije kasstroom en winst per aandeel.

Olieprijzen

Op de obligatiemarkten heerste optimisme, na eerdere zorgen over de houdbaarheid van de schuld van veel ontwikkelde economieën. Staatsobligaties stegen in waarde nadat meerdere media berichtten dat de Japanse regering overweegt minder geld te lenen op de kapitaalmarkt.

De olieprijzen zakten in de aanloop naar een bijeenkomst van het verbond van olielanden OPEC+ later deze week. Persbureau Reuters schreef dat de groep waarschijnlijk afspraken maakt om de olieproductie versneld op te schalen. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,6 procent in prijs tot 60,53 dollar. Brentolie werd ook 1,6 procent minder waard tot 63,70 dollar per vat.