Trump: Poetin speelt met vuur

WASHINGTON (ANP) - Donald Trump heeft op zijn socialmediakanaal Truth Social opnieuw uitgehaald naar de Russische president Vladimir Poetin. Hij schrijft dat Poetin "met vuur speelt".

"Wat Vladimir Poetin niet beseft is, dat als ik er niet was, er al veel slechte dingen zouden zijn gebeurd met Rusland, en ik bedoel heel slecht. Hij speelt met vuur!"

Maandag schreef Trump al op Truth Social dat Poetin "volkomen gestoord" is geworden, nadat Rusland grootschalige droneaanvallen had uitgevoerd op Oekraïne. Vorige week belden Trump en Poetin nog twee uur met elkaar. De Amerikaan zei na dat gesprek dat Oekraïne en Rusland per direct zouden gaan praten over een bestand, maar Rusland reageerde terughoudender over vredesonderhandelingen.