Optimisme over Iran stuwt Damrak, Besi naar recordniveau

AMSTERDAM (ANP) - De beurskoersen op het Damrak gingen dinsdag verder omhoog, gesteund door optimisme dat de vredesgesprekken tussen de VS en Iran spoedig worden hervat. Ook elders in Europa en op Wall Street zat de sfeer er goed in. Bij de grote fondsen in Amsterdam viel chipconcern Besi op met een koerswinst van 5,4 procent op 218 euro, de hoogste slotstand ooit. Dat volgde nadat Bank of America het koersdoel voor Besi had opgeschroefd en zich positief had uitgelaten over het bedrijf.

De AEX, de index van de 30 meest verhandelde fondsen op de beurs in Amsterdam, won 0,8 procent op 1019,82 punten. De MidKap ging 1,6 procent omhoog tot 1012,28 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt klommen tot 1,3 procent.

De aandacht van beleggers ging opnieuw uit naar de verdere ontwikkelingen rond de Iranoorlog. Maandag zorgden opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump al voor enige opluchting bij investeerders. Volgens Trump wil Iran "heel graag" een deal sluiten.