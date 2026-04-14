Israël en Libanon houden zeldzaam direct overleg in VS

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - Israël en Libanon zijn begonnen aan hun eerste directe topoverleg sinds 1993. Ambassadeurs van de landen zijn samengekomen op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington.

De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio treedt op als bemiddelaar. Nog voordat de ontmoeting rond 17.00 uur Nederlandse tijd begon, riep Hezbollah op de gesprekken af te blazen. Het geweld tussen de door Iran gesteunde groepering en Israël laaide begin maart op.

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar zei in aanloop naar het overleg dat zijn land streeft naar "vrede en normalisatie" van de banden met Libanon. Ook benadrukte hij dat Hezbollah het "probleem" is. De Libanese president Joseph Aoun heeft de hoop uitgesproken dat de gesprekken het "begin van het einde" zijn van het lijden van zijn land.