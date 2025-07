Optimisme over resultaten stuwt S&P 500 en Nasdaq naar record

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse beursindices S&P 500 en Nasdaq bereikten maandag nieuwe recordhoogtes, in aanloop naar een stroom kwartaalresultaten deze week. Beleggers rekenen daarnaast op mogelijke deals tussen de Verenigde Staten en belangrijke handelspartners, die de economische schade van de wereldwijde importheffingen van de regering-Trump kunnen verzachten.

De S&P 500-index eindigde 0,1 procent hoger op een recordstand van 6305,60 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,4 procent tot 20.974,18 punten, eveneens een recordslotstand. De Dow-Jonesindex sloot een fractie lager op 44.323,07 punten.

Verizon viel op met een koerswinst van ruim 4 procent, nadat het telecombedrijf zijn winstverwachting voor het hele jaar had verhoogd. De tweedekwartaalcijfers van het concern waren boven verwachting.

Google-moederbedrijf Alphabet werd 2,8 procent meer waard, terwijl elektrische autofabrikant Tesla 0,4 procent verloor. Beide bedrijven komen woensdag als eerste van de grote Amerikaanse techconcerns met resultaten. NXP werd 1,1 procent meer waard. De Nederlandse chipfabrikant komt maandag na de slotbel op Wall Street met kwartaalcijfers.

"Over het algemeen hebben de bedrijven die tot nu toe hun cijfers bekendmaakten, aan de verwachtingen voldaan of die zelfs overtroffen. We zien bovendien geen tekenen van verslechtering in de bedrijfswinsten of de consumentenbestedingen", zei een beleggingsstrateeg bij een vermogensbeheerder in Minneapolis.

Microsoft sloot praktisch onveranderd, na een grote hack in de serverdienst van het softwareconcern. Volgens de krant The Washington Post heeft de inbraak Amerikaanse federale instanties, universiteiten, energiebedrijven en een Aziatisch telecombedrijf getroffen.

Netflix eindigde 2 procent hoger. De streamingdienst zakte vrijdag ruim 5 procent, ondanks sterke kwartaalcijfers en optimistische vooruitzichten voor het hele jaar. Beleggers grepen de sterke resultaten aan om wat winst te nemen, na de sterke opmars van het aandeel dit jaar.