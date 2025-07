Winstval voor Eindhovense chipfabrikant NXP

EINDHOVEN (ANP) - De Eindhovense chipfabrikant NXP, met een beursnotering in New York, zag in het afgelopen kwartaal zowel de winst als de omzet fors teruglopen. De nettowinst daalde met 32 procent tot 445 miljoen dollar, omgerekend 384 miljoen euro.

De omzet bedroeg in het tweede kwartaal 2,9 miljard dollar, 6 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. NXP, de voormalige halfgeleiderdivisie van Philips, spreekt in zijn kwartaalbericht van een "solide winstgevendheid."

Bij de presentatie van de kwartaalresultaten eind april waarschuwde NXP voor "zeer onzekere" omstandigheden vanwege de onrust rond de Amerikaanse handelstarieven. De chipfabrikant nam eerder dit jaar Kinara over, een bedrijf dat technologie ontwikkelt om meer toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) mogelijk te maken. Het Nederlandse bedrijf telde daarvoor 307 miljoen dollar neer.