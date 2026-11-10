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Or Booking.com in beroep over verplichte werkdagen op kantoor

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP/RTR) - De juridische strijd over verplichte werkdagen op kantoor bij Booking.com gaat verder. De ondernemingsraad van Booking.com heeft dinsdag laten weten in beroep te gaan tegen een uitspraak van de Amsterdamse rechtbank. De rechter gaf het bedrijf eind vorige maand toestemming om medewerkers te verplichten 40 procent van de tijd op kantoor te werken.
Eerder mochten medewerkers zelf bepalen of ze 40 procent van de tijd op kantoor wilden doorbrengen. Omdat weinig werknemers dit deden, besloot het bedrijf dit te verplichten. Maar daar wilde de or geen toestemming voor geven. Vervolgens stapte Booking.com naar de rechter, die oordeelde in het voordeel van het bedrijf.
Het medezeggenschapsorgaan vindt echter dat de rechter bepaalde criteria van de Hoge Raad niet heeft toegepast en meerdere belangrijke argumenten onvoldoende heeft meegewogen. Booking.com zou ook geen inhoudelijk bewijs hebben geleverd dat verplichte aanwezigheid de werksfeer zou verbeteren of zou helpen om doelen te halen.
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