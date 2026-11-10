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Topman Porsche dringt aan op snellere hervorming bij Volkswagen

Economie
door anp
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STUTTGART (ANP/BLOOMBERG) - Topman Hans Dieter Pötsch van het Duitse sportwagenmerk Porsche heeft er bij het management van Volkswagen op aangedrongen de reorganisatie bij de autogroep te versnellen. Aanleiding voor de oproep van Pötsch is de scherpe daling van de winst bij de investeringsmaatschappij van de familie Porsche-Piëch, die wordt veroorzaakt door de verslechterende resultaten bij Volkswagen.
Maatregelen van VW om "het concurrentievermogen te versterken, de kosten te verlagen en de winstgevendheid duurzaam te verbeteren, moeten snel worden doorgevoerd", aldus Pötsch. Het is nu de "taak en verantwoordelijkheid" van het management om resultaten te boeken.
De oproep van de Porsche-topman legt de verwevenheid van de rollen binnen het complexe bestuursmodel van de grootste autofabrikant van Europa bloot. Pötsch is tevens voorzitter van de raad van commissarissen van Volkswagen, het orgaan dat toezicht houdt op de bestuurders die hij nu aanspoort om meer vaart te maken.
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