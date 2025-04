OR en vakbond vragen faillissement CASA Nederland aan

DEN HAAG (ANP) - De ondernemingsraad van interieurwinkelketen CASA in Nederland vraagt samen met vakbond AVV het faillissement van de werkgever aan bij de rechter. "Werknemers hebben er geen vertrouwen meer in dat de onderneming nog een toekomst heeft. Het bedrijf heeft de salarissen over maart niet uitbetaald, ondanks alle toezeggingen vanuit het bedrijf", maakte de vakbond dinsdag bekend.

CASA heeft achttien winkels in Nederland waar 115 mensen werken.

Begin maart werd CASA België al failliet verklaard. "Sindsdien is er nauwelijks aansturing van het bedrijf. Werknemers willen snel een einde aan deze lijdensweg", aldus AVV.