Or van Tata Steel niet meer naar ondernemingskamer na akkoord

IJMUIDEN (ANP) - De centrale ondernemingsraad van Tata Steel Nederland en de directie zijn het eens geworden over een reorganisatie binnen de staalproducent. Daarmee gaat een zitting dinsdag bij de ondernemingskamer niet door, bevestigt voorzitter Cinta Groos van de or na berichtgeving van het Financieele Dagblad.

De or wilde naar de ondernemingskamer stappen vanwege een plan voor de afdeling waar onder meer onderzoek en ontwikkeling en productkwaliteit onder vallen. Tata Steel Nederland wilde daar ongeveer een kwart van de voltijdbanen schrappen. De ondernemingsraad vond dit te veel en vreesde dat er te weinig expertise overbleef.

Na constructieve gesprekken worden uiteindelijk 159 van de ongeveer 800 arbeidsplaatsen geschrapt. In een eerder voorstel zou het om 205 banen gaan.

'Transformatieprogramma'

"Het is goed dat we uiteindelijk tot elkaar gekomen zijn", zegt Groos.

"We zijn blij dat we, ondanks ons aanvankelijke verschil in inzicht, met elkaar in gesprek zijn gebleven", reageert Tata Steel in een verklaring. "We hebben ook geluisterd vorige week, naar wat medewerkers ons meegaven in de kantinebijeenkomsten. Het is goed voor ons bedrijf en voor onze medewerkers dat we er samen zijn uitgekomen."

Het plan voor de afdeling kwam voort uit de vorig jaar aangekondigde reorganisatie. Tata Steel Nederland kondigde vorig jaar april een grootschalig "transformatieprogramma" aan, dat de winstgevendheid moet herstellen. De organisatie krimpt en moet met minder bureaucratie en managementlagen verder. In juli bracht het bedrijf het aantal voltijdbanen dat het wil schrappen terug van 1600 naar 1224.