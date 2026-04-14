25-jarige man opgepakt op verdenking van voorbereiden aanslag

DEN BOSCH (ANP) - De politie heeft een 25-jarige man opgepakt voor het mogelijk willen plegen van een terroristische aanslag. De verdachte komt uit Den Bosch en is afgelopen vrijdag aangehouden, meldt het OM dinsdag.

Tegen de man ligt een verdenking van het voorbereiden en bevorderen van een terroristisch misdrijf en "training voor terrorisme". Het OM meldt dat het onderzoek "in volle gang is".

De man is dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die bepaalde dat hij ten minste veertien dagen langer blijft vastzitten. Hij zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.