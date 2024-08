Oud-Eurocommissaris Oettinger aan de slag voor webwinkel Shein

SINGAPORE (ANP) - Modewebwinkel Shein heeft de voormalige Eurocommissaris Günther Oettinger ingehuurd als consultant. De Duitser adviseert het bedrijf over de omgang met regelgeving in de Europese Unie, zegt een woordvoerder tegen persbureau Bloomberg. Het van oorsprong Chinese internetbedrijf Shein is in korte tijd hard gegroeid, maar is omstreden bij mensenrechten- en milieuorganisaties.

Oettinger was binnen de Europese Commissie, de dagelijkse leiding van de EU, tot eind 2019 verantwoordelijk voor begrotingszaken. Eerder was de CDU-politicus Eurocommissaris voor Energie en Digitale Economie

Zijn klus voor Shein komt op het moment dat de Europese Commissie de zogeheten ultra-fast fashion wil beperken waarmee de webwinkel marktaandeel wint in Europa. Het gaat daarbij om trendy kleding die in grote hoeveelheden goedkoop wordt verkocht en na enkele keren dragen bij het vuilnis eindigt. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen noemde dit in 2021 nog "vergif" om de milieuschade die dit veroorzaakt. Shein krijgt ook kritiek om vermeende slechte werkomstandigheden bij de productie van kleding die het bedrijf verkoopt.

Het werk van Oettinger na zijn carrière als Eurocommissaris oogstte eerder kritiek. In 2021 opende de Europese Ombudsman een onderzoek naar 'draaideuraffaires' waarbij EU-personeel overstapt naar een lobbyorganisatie, dat zich ook richtte op het dossier van Oettinger en zijn activiteiten voor de tabakslobby.