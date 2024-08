Gevluchte ex-premier Bangladesh tegen aanhangers: ga de straat op

DHAKA (ANP/RTR/AFP) - De ex-premier van Bangladesh heeft voor het eerst sinds haar vlucht van zich laten horen. Hasina Wajed (76) vraagt aanhangers om komende donderdag in hoofdstad Dhaka publiekelijk stil te staan bij de Nationale Rouwdag.

Hasina vluchtte vorige week in een helikopter naar India nadat protesten tegen haar bewind waren geëscaleerd. Ze zegt in de door haar zoon gedeelde verklaring dat daarbij veel mensen zijn omgekomen "in de naam van de revolutie".

Bij de protesten tegen haar regering vielen de afgelopen tijd honderden doden. Hasina eist in een verklaring dat degenen die betrokken waren bij het "dodelijk geweld en vandalisme" worden gestraft.

Bloemstukken

Haar zoon heeft eerder aangegeven dat de politica zal terugkeren naar Bangladesh als daar weer verkiezingen worden gehouden. Hasina vroeg aanhangers alvast donderdag bloemstukken te leggen en te bidden bij een voormalig museum voor haar vader dat onlangs is geplunderd.

De ex-premier, die sinds 2009 aan de macht was, is de dochter van onafhankelijkheidsheld Mujibur Rahman. Hij kwam in 1975 om het leven bij een staatsgreep. Zijn dood wordt herdacht op Nationale Rouwdag.