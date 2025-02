Oud-ING-baas Hamers aan de slag bij cybersecuritybedrijf in VS

SANTA CLARA (ANP) - Voormalig ING-topman Ralph Hamers gaat aan de slag bij het Amerikaanse cybersecuritybedrijf Palo Alto Networks. De 59-jarige Hamers wordt een onafhankelijk lid van de raad van bestuur op het gebied van controle en veiligheid. Door zijn komst en die van de voormalige Deense premier Helle Thorning-Schmidt groeit de raad van bestuur van de in Californië gevestigde onderneming van negen naar elf mensen.

Hamers hoorde in december dat het OM heeft besloten hem niet te vervolgen voor zijn rol in het witwasschandaal bij ING, waar hij tot 2020 de baas was. De bank schikte in 2018 voor 775 miljoen euro met het OM om gebrekkige witwascontroles, maar aanklagers zagen niet voldoende aanleiding om Hamers persoonlijk te vervolgen. Het gerechtshof oordeelde in 2020 dat er wel uitgebreider onderzoek nodig was. In december concludeerde het OM na jaren onderzoek dat er toch onvoldoende bewijs is voor een strafzaak.

Hamers is sinds eind vorig jaar ook onder meer adviseur bij vermogensbeheerder Arta Finance. Dat werd zijn eerste publieke functie sinds zijn vertrek als topman bij de Zwitserse bank UBS in april 2023. Daar moest hij weg nadat UBS zijn noodlijdende branchegenoot Credit Suisse had overgenomen. Naar verluidt zag de Zwitserse overheid liever een Zwitser aan het hoofd van de bank staan.