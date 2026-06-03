Formule 1-coureur Leclerc verlengt contract bij Ferrari

MARANELLO (ANP) - Formule 1-coureur Charles Leclerc heeft zijn contract bij Ferrari verlengd. Daardoor blijft de huidige nummer 3 van de WK-stand ook de komende seizoenen voor het Italiaanse team rijden. De 28-jarige Monegask debuteerde in 2018 in de hoogste raceklasse en heeft sinds 2019 een vast stoeltje bij Ferrari, waar hij nu zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton als teamgenoot heeft.

Leclerc heeft met de tweede plek uit 2022 zijn beste resultaat in het wereldkampioenschap. In dat jaar reed Max Verstappen oppermachtig naar zijn tweede wereldtitel. Leclerc eindigde vorig seizoen als vijfde en staat nu derde, al wel op 56 punten van leider Kimi Antonelli van Mercedes.

"Samen hebben we ongelooflijke momenten beleefd en ook wat moeilijkere, maar ik geloof meer dan ooit in dit team. Ik ben heel erg dankbaar dat we samen blijven strijden voor het doel om de wereldtitel terug naar Maranello te brengen", aldus Leclerc, verwijzend naar de thuisbasis van het team, op de website van Ferrari.