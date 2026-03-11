ECONOMIE
Oud-ledenparlement eist geld voor verzet tegen hervorming FNV

Economie
door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 17:40
anp110326180 1
AMSTERDAM (ANP) - De strijd tussen het voormalige ledenparlement van FNV en het interim-bestuur van de vakbond krijgt een nieuw hoofdstuk. Oud-leden van het orgaan kondigden vorige maand aan in cassatie te gaan tegen een uitspraak van de ondernemingskamer, om zich te verzetten tegen een hervorming bij de bond. Maar ze hebben te weinig geld om daarvoor advies in te winnen. Daarom willen ze dat de ondernemingskamer het interim-bestuur opdraagt "alle nodige en mogelijke maatregelen" te treffen om de zaak alsnog mogelijk te maken, maakt het gerechtshof in Amsterdam bekend.
Het ledenparlement stemde vorig jaar tegen hervormingen die tijdelijke toezichthouders Lodewijk Asscher en Ton Heerts bij FNV voorstelden om een bestuurscrisis te bezweren. Asscher en Heerts vroegen de ondernemingskamer vervolgens met succes om ruimere bevoegdheden. Daarna konden ze de hervormingen doorvoeren, waarbij het ledenparlement verdween.
Ger Moeken, die voorzitter was van het ledenparlement, betoogde eerder dat de ondernemingskamer niet op die manier had mogen "ingrijpen in vakbondsrechten".
