Moet het meteen vonken? Waarom de eerste date vaak niet de waarheid vertelt

Liefde, relaties, geluk
door Nina van der Linden
woensdag, 11 maart 2026 om 16:57
164416044_m
Moet er bij een eerste date meteen een vonk overslaan? Onderzoek en swipe-cultuur suggereren: zoek niet naar vuurwerk, maar naar zin in een tweede keer.
De eerste date duurt vaak twee uur. Twee drankjes, wat kleine stiltes, een gesprek over werk en muziek—en dan thuis op de bank die ene vraag: was er een vonk? In een recente FAZ-column is het precies dat ongemak: alles klopt “op papier”, maar het lichaam blijft rustig. Het lijkt bijna een tekortkoming, alsof liefde tegenwoordig pas geldig is als ze meteen knettert.​
De nuttigste vraag na date één is daarom niet: ben ik al verliefd? Maar: wil ik deze persoon nog eens zien als de spanning weg is?
Die verwachting is niet uit de lucht komen vallen. Popcultuur belooft blikseminslag en datingapps trainen ons op snelheid: als het niet meteen raak is, lonkt de volgende optie. Maar onderzoek laat zien dat veel keuze ons óók kritischer maakt. Wie tientallen profielen achter elkaar beoordeelt, belandt makkelijker in een afwijsstand. Dan wordt “geen vonk” soms een systeemfout: je keurt niet alleen de ander, je keurt ook je eigen vermoeidheid.
Betekent dit dat eerste indrukken er niet toe doen? Nee. Studies met speeddaten laten zien dat vroege indrukken—zowel aantrekkelijkheid als een unieke klik—wel degelijk voorspellen of mensen later contact zoeken. Alleen: voorspellend is iets anders dan beslissend. Een eerste ontmoeting zit vol ruis: zenuwen, verwachtingen, de rol die je speelt omdat je bekeken wilt worden.
De nuttigste vraag na date één is daarom niet: ben ik al verliefd? Maar: wil ik deze persoon nog eens zien als de spanning weg is? Als het antwoord nee is, is dat óók helder. Maar als het antwoord “misschien” is—en er waren geen duidelijke rode vlaggen—kan een tweede ontmoeting minder een gok zijn dan een correctie op het swipe-tempo. Soms groeit chemie niet in een flits, maar in herhaling.
Vonk of keuzestress?

Online daten kan een afwijsreflex aanzetten. In onderzoek van Pronk &amp; Denissen (Tilburg University) daalde de kans dat iemand een profiel “accepteert” gaandeweg: gemiddeld 27% minder van de eerste naar de laatste optie. Dat betekent niet dat je altijd moet dóórdaten zonder gevoel—wel dat “geen vonk” soms ook simpelweg keuzemoeheid is.

