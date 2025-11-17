ECONOMIE
Olympische fakkel maakt tocht van 12.000 kilometer door Italië

Sport
door anp
maandag, 17 november 2025 om 15:11
ROME (ANP/DPA) - De olympische fakkel zal voorafgaand aan de Winterspelen van Milaan en Cortina d'Ampezzo een tocht van zo'n 12.000 kilometer door alle Italiaanse provincies maken. Dat maakte de organisatie bekend. De tocht begint op 6 december in Rome en eindigt een maand later, op 6 februari, in stadion San Siro in Milaan.
"Elke stap van de estafette door onze steden zal de wereld herinneren aan de kracht van sport om bruggen te bouwen en barrières te doorbreken", aldus Giovanni Malagò, voorzitter van de organisatie. De vlam wordt op 4 december in Athene overgedragen aan de organisatie en vertrekt twee dagen later vanuit Rome.
De estafette gaat langs beroemde toeristische trekpleisters, waaronder het Colosseum in Rome en het Canal Grande in Venetië. Ook zuidelijke steden als Palermo en Napels zijn volgens de organisatie onderdeel van de route om enthousiasme te wekken in gebieden waar wintersport niet zo populair is.
De Winterspelen vinden plaats van 6 tot en met 22 februari.
