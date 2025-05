Oud-managers Volkswagen schuldig bevonden in dieselfraudezaak

BRAUNSCHWEIG (ANP/DPA) - Een Duitse rechtbank heeft maandag vier voormalige topmanagers van autoconcern Volkswagen schuldig bevonden aan fraude in de langslepende zaak rond het gesjoemel met de uitstoot van dieselauto's. De rechtbank in de stad Braunschweig heeft twee aangeklaagden meerjarige celstraffen opgelegd. Twee anderen krijgen voorwaardelijke gevangenisstraffen.

De zaak tegen de oud-managers liep al sinds 2021. In 2015 kwam aan het licht dat Volkswagen met behulp van illegale software de uitstoot van miljoenen dieselauto's kunstmatig had verlaagd, waardoor de auto's bij emissietesten milieuvriendelijker leken dan ze in werkelijkheid waren. Die zaak, Dieselgate genoemd, heeft Volkswagen tientallen miljarden aan boetes en schadevergoedingen gekost.

De voormalige managers en ingenieurs waren onder meer actief met de ontwikkeling van motor- en uitstoottechnologie. Openbare aanklagers hadden in april al gesteld dat de mannen medeplichtig waren aan fraude en bedrog.