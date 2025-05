Nog nooit zoveel wolvenaanvallen op vee in één kwartaal

DEN HAAG (ANP) - Het aantal aanvallen van wolven op schapen en ander vee was nog nooit zo hoog. In de eerste drie maanden van 2025 zijn 368 aanvallen op dieren geregistreerd, tegenover 266 een jaar eerder. In zo'n 90 procent van alle gevallen hadden de landeigenaren niet genoeg preventieve maatregelen getroffen om schade door wolven te voorkomen.

Dat blijkt uit een analyse van het ANP op basis van gegevens van BIJ12. Deze organisatie handelt voor de provincies wolvenzaken af.

De meeste aanvallen vonden plaats in de noordoostelijke provincies, vooral in Gelderland. Daar heeft de wolf dit jaar 148 keer toegeslagen. Daarna volgen Friesland en Drenthe, beide met ongeveer tachtig aanvallen.

Tellingen

In de provincie Groningen waren er vorig jaar in totaal twee bevestigde aanvallen van wolven op andere dieren. Dit jaar staat de teller al op zestien. In Noord-Brabant is voor het eerst sinds begin 2022 géén wolvenaanval geregistreerd.

Het werkelijke aantal aanvallen kan nog hoger liggen. Het doorgeven van een aanval aan BIJ12 is niet verplicht. Bovendien zijn alleen de aanvallen meegeteld waarbij met zekerheid vaststaat dat de schade door een wolf is veroorzaakt.