Oud-minister Yellen uit flinke kritiek op heffingsbeleid Trump

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Janet Yellen, de minister van Financiën onder de voormalige Amerikaanse president Joe Biden en oud-voorzitter van de Federal Reserve, heeft flinke kritiek geuit op het heffingsbeleid van de huidige president Donald Trump. Ze noemde de redenen daarachter "onduidelijk en helemaal niet verstandig".

Ze was onder meer kritisch over sommige doelwitten van de zogenoemde wederkerige importheffingen van Trump en de manier waarop die tot stand kwamen. Dat zijn tarieven voor landen die zelf heffingen hebben op Amerikaanse goederen. "Ik ben in de war over wat de regering-Trump met bijvoorbeeld Vietnam wil. We hebben Vietnam actief aangemoedigd om goederen te gaan produceren waarvan we afhankelijk waren van China", zei ze in een interview met Bloomberg Television. Vietnam is met heffingen van 46 procent een van de hardst getroffen landen.