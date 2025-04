Man uit Zwolle verdacht van onlinemisbruik 34 meisjes

ZWOLLE (ANP) - Een 34-jarige man uit Zwolle staat terecht voor het online misbruiken van 34 minderjarigen. Hij benaderde de meisjes via TikTok en Snapchat. De man heeft de feiten bekend, gaf hij dinsdag aan tijdens de strafzaak in Zwolle.

In 2022 ging de politie langs bij de 34-jarige Daan F. nadat een vader aangifte had gedaan. De vader vond naaktfoto's die zijn minderjarige dochter had verstuurd. F. uit Zwolle bleek de ontvanger. De politie vermoedde aanvankelijk dat F. zeker honderd slachtoffers had gemaakt. Uiteindelijk werden er 34 geïdentificeerd. Volgens het Openbaar Ministerie waren de slachtoffers tussen de 8 en 14 jaar.

Hij benaderde vooral jongere meisjes "omdat ze opdrachten sneller uitvoeren", zei hij tegen de rechters. De rechtbank trekt de hele dag uit voor deze zedenzaak.