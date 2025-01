Oud-vicepremier VK weg bij Facebook-moeder voor inauguratie Trump

MENLO PARK (ANP/BLOOMBERG/AFP) - Nick Clegg stapt op bij socialemediaconcern Meta Platforms, waar hij verantwoordelijk is voor internationale aangelegenheden. Dat heeft Clegg, die voorheen vicepremier was van het Verenigd Koninkrijk, bekendgemaakt in een bericht op Facebook. Zijn besluit komt een paar weken voor de inauguratie van Donald Trump als Republikeinse president van de Verenigde Staten. Joel Kaplan, die banden heeft met de Republikeinen, volgt Clegg op bij het moederbedrijf van onder meer Facebook en Instagram.

Kaplan heeft aan de campagne van voormalig president George W. Bush en in diens regering gewerkt. Bush was van 2001 tot 2009 de Amerikaanse president en tussen 2006 en 2009 was Kaplan plaatsvervangend stafchef voor beleid.

Clegg draagt de komende maanden zijn taken over aan zijn opvolger, meldt hij. Eind 2018 kwam hij bij Meta in dienst om de lobbyactiviteiten van het techconcern te leiden. De Brit was naast vicepremier ook lid van het Europees Parlement. Hij kwam bij Meta in een periode dat Facebook onder druk stond vanwege het Cambridge Analytica-schandaal. Het Britse onderzoeksbedrijf Cambridge Analytica analyseerde de data van miljoenen Facebook-gebruikers zonder hun toestemming voor gepersonaliseerde politieke advertenties.