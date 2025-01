Wat wetenschappers 30 jaar geleden voorspelden over 2025

Hoe de wereld er in 2025 uit zou zien, daar werd in het verleden volop over gespeculeerd en gefantaseerd. Onder anderen historicus René Cuperus vroeg dertig jaar geleden voor zijn boek 25 veelbelovende wetenschappers om te voorspellen wat er in 2025 zou gebeuren.

Hij vertelt erover in De Ongelooflijke Podcast (EO). "Er was een stuk De Nieuwe Hugenoten, geschreven door een rechter in opleiding. Hij schrijft over de opmars van ultrarechtse regeringen in Europa, met name in Frankrijk, die alle buitenlanders het land uit proberen te krijgen. Dat is de meest heftige voorspelling.”

Maar er werd ook voorspeld dat baby's volledig buiten de baarmoeder zouden groeien en dat lezen en schrijven zou verdwijnen. "Ook heel curieus vond ik het alleenstaandenhuwelijk. De omhelzing van het individu als hoeksteen van de samenleving. Vergeet relaties, vergeet huwelijken. Je kunt als alleenstaande een huwelijk aangaan met jezelf. Dat is het allernarcistische wat je je kan voorstellen.”

Pessimistisch

De mensen in het boek zijn behoorlijk pessimistisch, terwijl het toch de vrolijke jaren negentig waren. "Vooral bij links was het gevoel: het eindigt voor links. Een analyse van Bart Tromp was: als links en rechts elkaar opheffen, komt er een nieuwe tegenstelling voor in de plaats: van volk en elite. Het populisme wordt verklaard door het opheffen van links en rechts.”

Sommige dingen zijn aardig uitgekomen, maar andere zaken hadden de academici niet zien aankomen. "Er wordt bijvoorbeeld nauwelijks geschreven over oorlog, de terugkeer van antisemitisme of energieonzekerheid."

Bron: De Ongelooflijke Podcast