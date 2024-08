Vollering wil tweede zege in 'Nederlandse' Tour de France Femmes

ROTTERDAM (ANP) - Met 32 Nederlandse wielrensters begint maandag de Tour de France Femmes met een openingsetappe van Rotterdam naar Den Haag. Demi Vollering is de titelverdedigster. Zij hoopt over ruim een week opnieuw de gele trui te winnen in de slotetappe op de Alpe d'Huez, de berg die door de wielersuccessen in het verleden de 'Nederlandse' berg wordt genoemd.

De derde editie van de Tour voor wielrensters in de huidige vorm start met drie ritten in Nederland, waarvan de derde een tijdrit in Rotterdam is. De vierde etappe van Valkenburg naar Luik gaat deels over de parcoursen van de klassiekers Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik.

Ook het peloton is flink Nederlands gekleurd. In zestien van de 22 ploegen rijdt minimaal een Nederlandse renster. Visma - Lease a Bike heeft er de meeste met vijf van de zeven wielrensters, onder wie Marianne Vos. Zij veroverde een week geleden zilver op de Olympische Spelen.

Vlakke etappes

Vos richt zich op de eerste vlakke etappes, net als sprintsters Lorena Wiebes van SD Worx - Protime en Charlotte Kool van dsm-firmenich PostNL. Wiebes won in de afgelopen twee edities drie etappes en Vos won er twee in 2022. "Natuurlijk geeft het voor de Nederlandse rensters en ploegen iets extra's", zei Vos vooraf via haar ploeg. "Ik ga proberen om weer voor een etappewinst te gaan."

Volgens ploegleider Danny Stam van SD Worx - Protime zijn de eerste etappes op het lijf geschreven van Wiebes. "Dat ze bij winst in eigen land de eerste gele trui pakt, zou mooi zijn", kijkt hij uit naar een sprint in Den Haag.

Het hoofddoel van de ploeg is echter het winnen van het klassement met Vollering. "Demi is de absolute leidster van onze selectie", gaf Stam in een voorbeschouwing aan. "Ze heeft een mooie evolutie doorgemaakt en behoort tot de wereldtop. Haar vertrouwen in eigen kunnen in het hooggebergte is groot."

Goed klassement

Riejanne Markus hoopt eveneens op een goed klassement. De kopvrouw van Visma - Lease a Bike eindigde eerder dit jaar als tweede achter Vollering in de Vuelta en wil top tien rijden. Daarnaast heeft ze de tijdrit in Rotterdam "met rood omcirkeld". "Het is een mooi parcours dat me goed moet liggen", kijkt ze vooruit.

Markus zal daar de nodige concurrentie krijgen. De Australische winnares van de olympische tijdrit, Grace Brown, doet ook mee, net als de winnares van het zilver, haar Britse ploeggenote Anna Henderson. Ook Kristen Faulkner, de Amerikaanse winnares van de olympische wegwedstrijd staat in Rotterdam aan de start.