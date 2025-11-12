Overheden zoeken oplossing voor activiteiten Russisch Lukoil

MOSKOU (ANP/BLOOMBERG) - Overheden in heel Europa en het Midden-Oosten haasten zich om ervoor te zorgen dat de buitenlandse activiteiten van de Russische olieproducent Lukoil kunnen blijven draaien. Het op een na grootste oliebedrijf van Rusland heeft veel olievelden, raffinaderijen en tankstations in andere landen. Lukoil bezit ook een minderheidsbelang in een raffinaderij in Nederland.

De VS en het Verenigd Koninkrijk legden Lukoil vorige maand sancties op vanwege de oorlog in Oekraïne. Partijen die zaken doen met Lukoil en zijn dochterondernemingen kunnen gestraft worden. De sancties zijn een poging om de Russische oorlogskas te raken. Lukoil wil door de sancties af van de buitenlandse activiteiten.

Het probleem leek opgelost nadat het Zwitserse Gunvor zich als mogelijke koper van de internationale activiteiten van Lukoil had gemeld. De verkoop aan de grondstoffenhandelaar ging echter niet door na weerstand van de Amerikaanse overheid, die Gunvor een "marionet" van het Kremlin noemde.